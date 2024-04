"La conclusion d'un accord sur les otages est de la plus haute importance, mais elle ne se fera que par la pression militaire" (chef de Tsahal)

S'adressant à des officiers à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, a déclaré jeudi soir que la conclusion d'un accord sur les otages avec le Hamas était une tâche de la plus haute importance, mais qu'elle ne serait possible que par la pression militaire exercée sur le groupe terroriste.

IDF Spokesperson

"Nous faisons pression pour essayer de faire évoluer les négociations, afin de parvenir à un accord sur la libération des otages. Il s'agit d'une tâche de la plus haute importance", a déclaré M. Halevi. "Mais cela ne pourra se faire qu'en exerçant une pression militaire toujours plus forte. Un autre bataillon démantelé, un autre commandant tué, une autre infrastructure détruite, c'est ainsi que nous ferons pression pour que les otages soient finalement libérés", a-t-il ajouté. La déclaration de Herzi Halevi intervient alors que de nombreuses voix, notamment parmi les familles des personnes détenues, dénoncent la stratégie choisie par le gouvernement considérée comme trop "dure" et inefficace pour conduire à la libération des otages.