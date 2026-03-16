La coupure d’Internet en Iran s'aggrave

La coupure d’Internet en Iran s’est nettement aggravée ces dernières heures, perturbant même l’activité de certains médias proches du pouvoir, selon l’organisation de surveillance du réseau NetBlocks. D’après son fondateur Alp Toker, la connectivité dans le pays s’est effondrée brutalement dimanche vers midi, entraînant une interruption massive de l’accès au réseau.

Cette perturbation a également affecté les comptes X de plusieurs médias iraniens, dont Fars, habituellement très actifs, qui ont cessé de publier au moment même où les connexions ont commencé à chuter. Les causes exactes de cette panne restent pour l’instant inconnues.

Il s’agit de la première coupure d’une telle ampleur depuis le début de la guerre, entamée le 28 février et entrée dans sa troisième semaine. NetBlocks rappelle toutefois qu’un phénomène similaire avait été observé lors des manifestations de janvier en Iran. Depuis le début du conflit, l’accès à internet est déjà fortement restreint pour la population iranienne. Malgré ces limitations, de nombreux utilisateurs parvenaient encore à se connecter grâce à des réseaux privés virtuels (VPN) ou au service satellitaire Starlink. La nouvelle perturbation semble toutefois avoir affecté une grande partie de ces solutions alternatives, réduisant encore davantage le nombre d’Iraniens capables d’accéder au réseau.