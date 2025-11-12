La crise de l’eau s’aggrave en Iran

À Téhéran, les barrages sont presque vides, les coupures d’eau se multiplient et le gouvernement évoque désormais la possibilité d’un exode si la pluie ne revient pas.

Des voitures circulent sur une autoroute du sud de Téhéran, le 11 août 2025. ATTA KENARE / AFP

L’Iran fait face à la pire crise hydrique de son histoire récente. Les autorités de Téhéran ont confirmé que les niveaux d’eau avaient chuté de 43 % en un an, laissant le barrage Amir Kabir à seulement 8 % de sa capacité. Dans une capitale de plus de dix millions d’habitants, les robinets se vident, les coupures nocturnes se multiplient et les habitants stockent désespérément l’eau potable.

Le président Massoud Pezeshkian a prévenu que si les pluies n’arrivaient pas d’ici décembre, la population pourrait être contrainte d’évacuer la ville. « Même avec le rationnement, s’il ne pleut pas, nous n’aurons plus d’eau du tout », a-t-il averti.

Au-delà de la sécheresse, la catastrophe est largement attribuée à des décennies de mauvaise gestion : forages illégaux, barrages surdimensionnés et agriculture inefficace ont épuisé les réserves. Dix-neuf barrages majeurs du pays sont aujourd’hui pratiquement à sec.

À Mashhad, deuxième ville d’Iran, les habitants n’ont plus d’eau en journée. « J’ai installé des réservoirs, mais combien de temps cela peut-il durer ? », s’inquiète Reza, artisan. Les experts dénoncent un manque de planification et une réponse politique tardive.

Le changement climatique aggrave encore la situation : les températures record accélèrent l’évaporation et la perte d’eaux souterraines. Alors que le gouvernement appelle à la prière pour la pluie, les Iraniens redoutent une crise sociale majeure — dans un pays déjà éprouvé par les sanctions, la pauvreté et la défiance envers ses dirigeants.

