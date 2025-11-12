La crise de l’eau s’aggrave en Iran

L’Iran fait face à la pire crise hydrique de son histoire récente. Les autorités de Téhéran ont confirmé que les niveaux d’eau avaient chuté de 43 % en un an, laissant le barrage Amir Kabir à seulement 8 % de sa capacité. Dans une capitale de plus de dix millions d’habitants, les robinets se vident, les coupures nocturnes se multiplient et les habitants stockent désespérément l’eau potable.

Le président Massoud Pezeshkian a prévenu que si les pluies n’arrivaient pas d’ici décembre, la population pourrait être contrainte d’évacuer la ville. « Même avec le rationnement, s’il ne pleut pas, nous n’aurons plus d’eau du tout », a-t-il averti.

Au-delà de la sécheresse, la catastrophe est largement attribuée à des décennies de mauvaise gestion : forages illégaux, barrages surdimensionnés et agriculture inefficace ont épuisé les réserves. Dix-neuf barrages majeurs du pays sont aujourd’hui pratiquement à sec.

À Mashhad, deuxième ville d’Iran, les habitants n’ont plus d’eau en journée. « J’ai installé des réservoirs, mais combien de temps cela peut-il durer ? », s’inquiète Reza, artisan. Les experts dénoncent un manque de planification et une réponse politique tardive.

Le changement climatique aggrave encore la situation : les températures record accélèrent l’évaporation et la perte d’eaux souterraines. Alors que le gouvernement appelle à la prière pour la pluie, les Iraniens redoutent une crise sociale majeure — dans un pays déjà éprouvé par les sanctions, la pauvreté et la défiance envers ses dirigeants.