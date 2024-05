La France déclare qu'Israël n'a pas encore répondu à la proposition visant à instaurer une trêve avec le Liban

Israël n'a pas répondu à la France sur les propositions de Paris visant à réduire les tensions entre Israël et le Hezbollah, groupe terroriste libanais soutenu par l'Iran, a déclaré le porte-parole du ministère français des affaires étrangères.

Depuis le 8 octobre, les forces dirigées par le Hezbollah ont attaqué presque quotidiennement des communautés israéliennes et des postes militaires le long de la frontière, en soutien à Gaza dans le cadre de la guerre contre le Hamas dans cette région. La France a des liens historiques avec le Liban et a présenté des propositions écrites aux deux parties, selon lesquelles le Hezbollah retirerait ses forces à 10 kilomètres de la frontière israélienne et cesserait ses attaques de roquettes, de drones et de missiles, tandis qu'Israël mettrait fin à ses frappes dans le sud du Liban.

AP Photo/Efrem Lukatsky

Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Sejourné, s'est rendu au Liban et en Israël en avril pour faire part des efforts de la France, et le ministre israélien des Affaires étrangères s'est rendu à Paris au début du mois. Le ministre libanais des affaires étrangères était à Paris mercredi pour des entretiens. « Nous avons eu une réponse relativement positive de la part des Libanais, mais je pense que nous n'avons pas eu de retour de la part d'Israël à ce stade », a déclaré Christophe Lemoine lors d'un point de presse quotidien. La proposition écrite porte également sur les questions frontalières à long terme et a été discutée avec des partenaires tels que les États-Unis, qui ont déployé leurs propres efforts pour apaiser les tensions et qui exercent la plus grande influence sur Israël.