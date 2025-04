La France, l'Égypte et la Jordanie appellent à confier Gaza à l'Autorité palestinienne après la guerre

Les présidents français Emmanuel Macron et égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, ainsi que le roi Abdallah II de Jordanie, ont plaidé lundi pour que l'Autorité palestinienne prenne les rênes de Gaza une fois le conflit terminé. Dans une déclaration commune publiée à l'issue de leur sommet au Caire, les trois dirigeants ont affirmé que "la gouvernance, l'ordre public et la sécurité à Gaza, comme dans tous les territoires palestiniens, doivent relever de la seule responsabilité d'une Autorité palestinienne renforcée."

Emmanuel Macron a profité de cette rencontre pour réitérer l'opposition de Paris à tout déplacement forcé de la population gazaouie, prenant ainsi ses distances avec le plan américain récemment évoqué par Donald Trump. "Notre gouvernement a effectué un travail crucial sur ce plan, qui offre une voie réaliste pour la reconstruction de Gaza et devrait également ouvrir la voie à une nouvelle gouvernance palestinienne", a souligné le président français.

Concernant le Hamas, Macron a été catégorique : "Le Hamas ne doit avoir aucun rôle dans cette gouvernance et ne doit plus constituer une menace pour Israël." Le sommet trilatéral a également appelé à la reprise immédiate d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, après l'échec de la trêve négociée en janvier par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis.

Le président Sissi a insisté sur le fait qu'"il n'y aura pas de paix durable et de stabilité permanente au Moyen-Orient sans une solution juste" à la question palestinienne. De son côté, le roi Abdallah a plaidé pour "une paix juste et globale fondée sur la solution à deux États", défendant l'établissement d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Cette initiative tripartite s'oppose frontalement au plan controversé de Donald Trump prévoyant un contrôle américain sur Gaza et le déplacement de sa population vers les pays de la région.