La frappe de Damas visait une réunion secrète entre la Force Al-Qods et le Jihad islamique (New York Times)

La frappe, près du consulat iranien à Damas, visait une « réunion secrète » qui avait lieu entre de hauts responsables des renseignements iraniens de la Force Al-Qods et du Jihad islamique palestinien pour s'entretenir de la guerre à Gaza, a déclaré un membre des Gardiens de la révolution iraniens au New York Times.

Selon le quotidien, parmi les personnes présentes figuraient des commandants de la Force iranienne Al-Quds et des dirigeants du Jihad islamique, financé par l'Iran. Des responsables israéliens ont également indiqué que le bâtiment attaqué n'était pas un bureau diplomatique, mais un quartier général des Gardiens de la révolution et constituait donc une cible militaire. L'ambassadeur d’Iran en Syrie a déclaré que son pays apportera "une réponse décisive" au raid imputé à Israël. Le "bâtiment a été attaqué par des avions de combat F-35 et six missiles (...) Cette action entraînera de notre part une réponse décisive", a déclaré le diplomate à des journalistes. Plus tard, le ministre iranien des Affaires étrangères s’est entretenu avec son homologue syrien.

Au cours de cet appel, Hossein Amir-Abdollahian a considéré l'attaque contre une annexe de l'ambassade iranienne à Damas "comme une violation de toutes les obligations et conventions internationales, a imputé les conséquences de cette action au régime sioniste et a souligné la nécessité d'une réponse sérieuse de la communauté internationale à de telles actions criminelles", selon un communiqué du ministère. Le ministère syrien de la Défense a affirmé pour sa part que "l'ennemi israélien a lancé des frappes aériennes depuis le Golan syrien occupé, visant l'annexe de l'ambassade iranienne à Damas". "L'attaque a détruit l'ensemble du bâtiment, tuant et blessant toutes les personnes qui s'y trouvaient. Des travaux sont en cours pour récupérer les corps et sauver les blessés sous les décombres", a ajouté le ministère dans un communiqué.