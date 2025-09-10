La frappe israélienne sur Doha "a tué tout espoir" pour les otages à Gaza, estime le Premier ministre qatari

Articles recommandés -

Le Qatar a vivement réagi, mercredi, à la frappe israélienne menée la veille sur Doha et visant des membres du Hamas. Dans une interview à CNN, le premier ministre qatari, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a accusé Benjamin Netanyahou d’avoir « tué tout espoir pour les otages » retenus à Gaza. « Ce qu’a fait Netanyahou hier a détruit toute perspective de libération », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il avait rencontré, quelques heures avant l’attaque, une famille d’otages comptant sur la médiation de Doha.

Le Qatar, allié des États-Unis, joue un rôle central dans les négociations pour une trêve à Gaza et la libération des otages. Mais, face à cette frappe, l’émirat « réévalue tout » son rôle de médiateur. « Ces familles n’ont que nous. C’est leur seul espoir », a insisté Al-Thani, laissant entendre qu’un retrait du processus de négociation est désormais envisagé.

En réponse aux critiques internationales, Benjamin Netanyahou a assumé l’opération et lancé un avertissement direct à Doha : « J’adresse ce message au Qatar et à toutes les nations qui hébergent des terroristes : vous devez les expulser ou les traduire en justice. Si vous ne le faites pas, nous le ferons. » Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, demandée par le Qatar pour condamner la frappe, devait se tenir mercredi mais a été reportée à jeudi, accentuant la tension diplomatique autour de cette attaque inédite menée au cœur de la capitale qatarie.