La Grèce envisage l’envoi d’ingénieurs à Gaza dans le cadre du plan de cessez-le-feu de Trump

La Grèce étudie la possibilité de déployer des ingénieurs dans la bande de Gaza dans le cadre de la phase II du plan de cessez-le-feu porté par l’administration du président américain Donald Trump. L’information a été révélée samedi par la chaîne israélienne N12, citant plusieurs sources proches du dossier.

La question devrait être abordée lors de la rencontre prévue lundi entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son homologue grec Kyriakos Mitsotakis. Selon ces sources, Israël encourage Athènes à jouer un rôle actif dans l’après-guerre à Gaza, dans un contexte de rapprochement stratégique entre les deux pays, notamment pour contenir l’influence croissante de la Turquie en Méditerranée orientale.

Un responsable politique israélien a indiqué à N12 que la Grèce s’était dite disposée à participer au dispositif du "jour d’après" à Gaza, que ce soit au sein d’une force internationale de stabilisation ou dans d’autres cadres civils. Israël souhaiterait voir Athènes intégrée à une future présence internationale dans le territoire gazaoui, même si les contours précis de cette force restent à définir. Selon cette source, il n’est pas question d’un déploiement de troupes combattantes grecques, mais plutôt de forces auxiliaires, comme des unités d’ingénierie ou de soutien logistique.

Interrogé par N12, Sotiris Serbos, conseiller politique de Kyriakos Mitsotakis, a confirmé que la participation grecque était largement souhaitée par les acteurs impliqués, au premier rang desquels Israël. Il a souligné l’importance, pour Jérusalem, de maîtriser la composition et le mandat de toute future force opérant à Gaza. Il a également noté que la Grèce cherche désormais à accroître son poids politique et stratégique dans la région.

La dimension géopolitique est centrale dans ces discussions. Selon une source israélienne, Athènes s’inquiète du statut privilégié dont bénéficie Ankara à Washington, en partie en raison des relations étroites entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump. Israël est perçu par la Grèce comme un partenaire capable de faire contrepoids à l’influence turque.

Sotiris Serbos a enfin rappelé que la coopération israélo-grecque est essentielle pour contrer la doctrine turque dite de la "Patrie bleue" ("Mavi Vatan"), qui vise à étendre l’influence d’Ankara en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient.