La guerre avec l’Iran fragilise l’économie du Qatar

La guerre régionale et la fermeture prolongée du détroit d’Ormuz plongent le Qatar dans une crise économique majeure, menaçant l’un des piliers de la richesse de l’émirat. Selon une enquête publiée par Channel 12, l’économie qatarie subit depuis plusieurs mois un choc sans précédent en raison de l’effondrement des exportations de gaz naturel et des attaques iraniennes contre ses infrastructures énergétiques.

Depuis la fermeture du détroit en février, le Qatar n’a pratiquement plus exporté de gaz naturel liquéfié depuis ses côtes. Or, plus de 60 % des revenus du pays dépendent du gaz et des produits énergétiques. Dans le même temps, l’Iran a frappé au moyen de missiles et de drones les installations gazières stratégiques de Ras Laffan, principal site d’exportation de gaz naturel liquéfié au monde. Les dégâts auraient réduit de 17 % les capacités de production du pays pour plusieurs années.

Selon des estimations relayées par le New York Times, même en cas de réouverture rapide du détroit d’Ormuz, le Qatar pourrait mettre des années à retrouver ses niveaux de production d’avant-guerre. Des analystes estiment déjà que QatarEnergy aurait perdu plusieurs milliards de dollars, tandis que chaque journée supplémentaire de fermeture coûterait au pays des centaines de millions de dollars en pertes commerciales et logistiques.

Les conséquences se font également sentir dans la vie quotidienne. Le centre gazier de Ras Laffan a été partiellement fermé, des routes bloquées et les installations portuaires tournent au ralenti. À Doha, hôtels, commerces de luxe et sites touristiques enregistrent une forte baisse de fréquentation, aggravée par les avertissements sécuritaires et les craintes d’une nouvelle escalade régionale.

Le Fonds monétaire international prévoit désormais une contraction de 8,6 % de l’économie qatarie cette année.

La crise met également en lumière la dépendance stratégique du Qatar au détroit d’Ormuz. Contrairement à l’Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis, l’émirat ne dispose d’aucune route alternative pour ses exportations énergétiques. Le pays importe par ailleurs près de 90 % de son alimentation, compliquant encore davantage la situation économique et logistique.