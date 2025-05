La Jordanie condamne l'interdiction israélienne de la visite des ministres arabes à Ramallah

Le ministère des Affaires étrangères jordanien a publié samedi une condamnation officielle après la décision d'Israël d'interdire la visite prévue d'une délégation de ministres arabes à Ramallah dimanche.

Les membres du comité ministériel créé par le sommet arabo-islamique sur Gaza sont arrivés samedi à Amman en prévision de leur visite à Ramallah, initialement programmée pour partir d'Amman dimanche. La délégation a décidé de reporter sa visite à Ramallah "face au refus israélien et à l'interdiction de laisser entrer la mission par l'espace aérien de la Cisjordanie contrôlé par Israël".

Une délégation de haut niveau

La mission comprend le président du comité, le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan, les ministres des Affaires étrangères bahreïni et égyptien, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit et le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman al-Safadi, qui rencontrera ses homologues samedi soir et dimanche.

"Violation flagrante des obligations internationales"

Dans une position commune publiée samedi, la délégation a souligné que "la décision d'Israël d'empêcher la visite de la mission à Ramallah pour rencontrer le président de l'État de Palestine Mahmoud Abbas et les hauts responsables palestiniens constitue une violation flagrante des obligations d'Israël en tant que puissance occupante".

La déclaration dénonce "l'ampleur de l'arrogance du gouvernement israélien, son mépris du droit international et la poursuite de sa politique illégale qui étouffe le peuple palestinien et sa direction légitime, consolide l'occupation et sape les chances de parvenir à une paix juste et globale".