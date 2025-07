🔴 LIVEBLOG | La Jordanie et les Émirats arabes unis larguent 25 tonnes d’aide humanitaire sur Gaza

Le Hamas dénonce les opérations de parachutage d'aide et couloirs humanitaires à Gaza

Dans un communiquĂ© publiĂ© ce dimanche, le Hamas critique les opĂ©rations de parachutage d’aide et les couloirs humanitaires, les qualifiant de « politique brutale » visant à « gĂ©rer la famine » plutĂŽt qu’à y mettre fin. Selon l’organisation, ces initiatives imposent des « rĂ©alitĂ©s forcĂ©es » sous les bombardements et la faim, mettant en danger la vie des civils et humiliant leur dignitĂ©, au lieu de leur offrir protection et assistance vĂ©ritable.