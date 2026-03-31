La Jordanie et les Palestiniens dénoncent la loi israélienne sur la peine de mort pour les terroristes

L’adoption par la Knesset d’une loi autorisant la peine de mort pour les terroristes a suscité de vives réactions lundi dans le monde arabe et palestinien. L’Autorité palestinienne, le Hamas et la Jordanie ont tous condamné cette mesure, la qualifiant de violation du droit international.

Le bureau du président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé dans un communiqué « une violation flagrante du droit international humanitaire, en particulier de la Quatrième Convention de Genève ». Selon Ramallah, cette loi constitue « un crime de guerre contre le peuple palestinien » et s’inscrit dans un contexte d’« escalade des mesures du gouvernement israélien sur l’ensemble des territoires palestiniens, y compris Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est ». Le communiqué insiste sur le fait que ces mesures ne briseront pas la « volonté du peuple palestinien » de poursuivre sa lutte pour un État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale.

Le Hamas a également réagi avec force, dénonçant une décision qui « ignore toutes les normes et conventions humanitaires » et qui, selon le mouvement islamiste, « reflète la nature sanglante de l’occupation et son approche fondée sur le meurtre et la terreur ». L’organisation a appelé la communauté internationale à intervenir pour protéger les prisonniers et a exhorté les Palestiniens à se mobiliser « sur tous les fronts » pour soutenir ceux détenus dans les prisons israéliennes.

La Jordanie, pays voisin, a quant à elle condamné l’adoption de la loi, la qualifiant de « violation du droit international et du droit humanitaire ».

Ces réactions interviennent alors que plusieurs pays européens ont exprimé leur inquiétude, soulignant les risques que cette loi fait peser, selon eux, sur le respect des conventions internationales et sur la stabilité dans la région.