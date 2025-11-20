La Jordanie prête à relancer le projet "Prosperity" avec Israël

Avec l’arrêt des combats à Gaza, Amman envisage de renouer le dialogue avec Israël autour du projet régional "Prosperity", un programme de coopération énergétique et hydrique qui avait été suspendu en pleine guerre. Selon des sources jordaniennes citées par des médias locaux, le royaume chercherait désormais à remettre l’initiative sur les rails, face à une crise de l’eau qui ne cesse de s’aggraver.

Le projet, lancé en 2021 avec le soutien des États-Unis à l’époque de l’administration Biden et dans l’élan des accords d’Abraham, repose sur un échange : Israël fournirait à la Jordanie 200 millions de mètres cubes d’eau dessalée par an, tandis qu’Amman vendrait à Israël 600 mégawatts d’électricité produite par une ferme solaire financée et construite par les Émirats arabes unis sur le sol jordanien. L’initiative avait été conçue par l’organisation environnementale régionale EcoPeace et présentée comme un modèle de coopération gagnant-gagnant.

Mais en novembre 2023, au plus fort de la guerre entre Israël et le Hamas, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, avait annoncé la suspension du projet "jusqu’à nouvel ordre". La mobilisation populaire en Jordanie, très critique envers Israël, avait alors pesé lourd dans la décision politique.

Depuis, la situation intérieure jordanienne s’est compliquée : la sécheresse, les pénuries récurrentes et la fragilité du réseau hydraulique poussent les experts du secteur à appeler le gouvernement à relancer le partenariat. Selon des sources informées, des signaux ont récemment été envoyés à Israël pour reprendre les discussions discrètes autour de "Prosperity".

Si la coopération devait redémarrer, elle constituerait un pas significatif dans les relations israélo-jordaniennes, mises à rude épreuve ces derniers mois, et confirmerait le rôle central des Émirats dans les projets régionaux post-accords d’Abraham. Reste à savoir si les conditions politiques permettront une reprise officielle, alors que les opinions publiques restent sensibles à toute normalisation visible avec Israël.