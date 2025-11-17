La Jordanie rétablit la conscription obligatoire à partir de 2026

La Jordanie fait un virage historique : le Parlement a adopté lundi une loi rétablissant la conscription obligatoire pour les hommes, plus de trois décennies après sa suppression en 1991. Une décision stratégique annoncée dès août dernier par le prince héritier Hussein ben Abdallah, qui voyait dans ce retour du service national un moyen de préparer la jeunesse « à servir et défendre le pays » dans un contexte régional de plus en plus instable.

Le texte, largement approuvé par la Chambre des représentants, doit désormais passer par le Sénat avant d’être soumis à la signature du roi Abdallah II. Le Premier ministre Jaafar Hassan, présent lors du vote, a précisé que l’application du programme faisait partie des priorités du gouvernement, avec un lancement prévu début février prochain.

Selon l’agence officielle Petra, le dispositif concernera d’abord 6.000 jeunes hommes âgés de 18 ans. À terme, les autorités ambitionnent d’en mobiliser 10.000 par an. Le porte-parole du gouvernement, Mohammed al-Momeni, a averti que le refus de se présenter au service militaire serait passible de trois mois à un an de prison.

Amman assure toutefois que ce rétablissement n’a aucun lien avec les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui avait paru soutenir l’idée d’un « Grand Israël ».

Ce retour du service national marque une étape majeure pour le royaume, désireux de renforcer sa cohésion sociale et sa capacité de défense dans un climat régional tendu.