"La Judée et la Samarie appartiennent au peuple juif, comme le promet la Bible" (Mike Johnson)

Une délégation de hauts responsables de l’administration Trump, menée par le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a marqué l’histoire ce lundi en visitant Ariel, capitale de la Samarie. Accompagnés de la gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, et de 15 membres du Congrès, ils ont participé à une cérémonie symbolique de plantation de vignes, soulignant l’alliance entre les États-Unis et Israël. Organisée par le Conseil de Yesha, cette visite, la première d’un président de la Chambre en Judée-Samarie, visait à approfondir les relations et à discuter de la souveraineté israélienne.

Mike Johnson a déclaré : « La Judée et la Samarie appartiennent au peuple juif, comme le promet la Bible. Nous sommes à vos côtés. » Huckabee a ajouté : « Israël est notre seul véritable partenaire. Dieu a donné cette terre au peuple juif. » Le maire d’Ariel, Yair Chetboun, a salué un « moment historique » et rendu hommage à Vitaly Skipakevich, soldat tombé le 7 octobre 2023. Cette visite renforce l’idée d’une reconnaissance américaine de la souveraineté israélienne, malgré les tensions internationales.