La Ligue arabe se réunit à Bahreïn pour un sommet consacré à Gaza

Les 22 pays membres de la Ligue arabe se réunissent cette semaine à Manama, la capitale de Bahreïn, pour un sommet consacré à Gaza et au développement régional. Ce sommet fait suite à une réunion des pays musulmans en Gambie, au cours de laquelle Israël a été condamné pour "génocide".

Le régime syrien a souligné "la nécessité pour le sommet arabe d'envoyer un message fort à l'administration américaine exigeant d'œuvrer à l'arrêt de la guerre contre Gaza". "Le contrôle par Israël du terminal de Rafah fait peser le risque de nouveaux meurtres et de la poursuite du génocide, ainsi que de blocage de l'acheminement de l'aide à la population de Gaza", a indiqué un responsable du régime syrien au journal émirati, Al-Ain.

La Ligue arabe veut œuvrer pour mettre fin à la guerre à Gaza, et souhaite une plus grande intégration régionale des pays arabes après des années de conflit dans des pays comme la Syrie et l'Irak. Elle souhaite également discuter de la guerre civile au Soudan et éventuellement du Yémen et de la Libye. Il s'agira d'une réunion importante qui pourrait avoir des conséquences négatives pour Israël. En effet, la Jordanie et l'Égypte ont sévèrement critiqué Israël, tout comme l'Arabie saoudite. Toutefois, la Jordanie est également préoccupée par les menaces iraniennes et syriennes.