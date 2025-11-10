La participation des Émirats à la force internationale pour Gaza compromise faute de cadre clair

Les Émirats arabes unis ne devraient finalement pas participer à la force internationale de stabilisation prévue pour la bande de Gaza, en raison de l’absence d’un cadre défini pour son déploiement. C’est ce qu’a déclaré Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président émirati, lors d’un forum organisé à Abou Dhabi.

« Les Émirats ne perçoivent pas encore de cadre clair pour cette force de stabilité et, dans ces conditions, il est peu probable qu’ils y participent », a affirmé le haut responsable.

Cette force internationale de stabilisation doit, selon le plan de cessez-le-feu global défendu par le président américain Donald Trump, prendre le relais à Gaza après la fin des combats et contribuer à empêcher le retour du Hamas au pouvoir. Washington cherche à faire entériner cette initiative par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, afin d’en faire un instrument de droit international.

Donald Trump a affirmé que de nombreux pays s’étaient portés volontaires pour fournir des troupes à cette force multinationale, chargée notamment d’assurer la sécurité et la reconstruction du territoire palestinien. Mais selon plusieurs diplomates arabes cités en privé, peu d’États de la région sont prêts à risquer un affrontement direct avec le Hamas, qui refuse toujours de déposer les armes.

Les Émirats, qui avaient rétabli leurs relations avec Israël dans le cadre des Accords d’Abraham, s’efforcent depuis plusieurs mois de maintenir un équilibre entre leur coopération régionale et leur prudence politique face aux crises du Proche-Orient. L’absence d’un mandat clair, d’un commandement défini et de garanties internationales sur le rôle et la durée de cette force semble avoir pesé dans leur décision.

Cette réserve émiratie illustre plus largement les réticences arabes à s’impliquer militairement dans la gestion post-conflit de Gaza, un dossier où les ambitions diplomatiques américaines se heurtent à la réalité d’un terrain encore dominé par l’incertitude et la méfiance.