La popularité de Mein Kampf au Moyen-Orient : Entre fascination idéologique et instrumentalisation politique

Dans les librairies du Caire, d'Amman ou de Gaza, un ouvrage aux sinistres connotations connaît depuis des décennies un succès aussi inquiétant que révélateur : Mein Kampf d'Adolf Hitler. Ce manifeste politique, rédigé en prison entre 1924 et 1925, qui expose les fondements de l'idéologie nazie et de son antisémitisme virulent, circule abondamment dans le monde arabo-musulman, où il est parfois présenté sous un jour étonnamment favorable.

Une diffusion progressive et une légitimation troublante

La première traduction intégrale en langue arabe de Mein Kampf remonte aux années 1960, œuvre d'un personnage au parcours singulier : Louis Salahaj (né Louis Hayden), un ancien nazi exilé en Égypte après la Seconde Guerre mondiale, qui s'est par la suite converti à l'islam. Cette traduction marque le début d'une diffusion qui ne cessera de s'amplifier dans les décennies suivantes. La préface rédigée par Salahaj pour cette première édition arabe témoigne d'une admiration non dissimulée : « Adolf Hitler n'était pas un homme ordinaire que l'on oublie au fil du temps. Il est l'un des rares grands hommes qui ont presque arrêté le cours de l'histoire, en ont modifié le cours et ont changé la face du monde. Il appartient donc à l'histoire. » Cette approche hagiographique contraste fortement avec les éditions occidentales de l'ouvrage. En effet, les versions anglaises sont généralement accompagnées d'un appareil critique visant à déconstruire l'idéologie nazie. De même, en 2016, un institut allemand a publié une édition scientifique annotée dans une démarche explicite de démystification des thèses hitlériennes.

Un succès commercial inquiétant

Au fil des décennies, Mein Kampf a connu un succès commercial indéniable dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Au début des années 2000, il atteignait la sixième place des meilleures ventes dans les territoires et à Gaza. Cette popularité soulève d'importantes questions sur les raisons de cet engouement et sur ses implications politiques et idéologiques. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette diffusion. D'une part, certains intellectuels et éditeurs arabes ont présenté l'ouvrage comme une source précieuse pour comprendre l'histoire européenne et la montée du fascisme. D'autre part, les passages antisémites du livre ont parfois été instrumentalisés dans le contexte du conflit israélo-palestinien, servant à alimenter un discours de haine.

La présence troublante du livre à Gaza

La découverte récente de nombreux exemplaires de Mein Kampf lors des opérations militaires à Gaza en 2023-2024 a ravivé les inquiétudes concernant l'influence de cette œuvre. Des copies ont été trouvées non seulement dans des résidences privées, mais aussi dans des installations du Hamas et jusque dans des caches d'armes. Cette présence massive dans un territoire en conflit direct avec Israël prend une dimension symbolique préoccupante. Elle suggère que l'ouvrage n'est plus simplement considéré comme un document historique, mais pourrait servir de source d'inspiration idéologique ou d'outil de propagande.

Une appropriation sélective des théories antisémites européennes

L'un des aspects les plus troublants de ce phénomène réside dans l'appropriation de théories antisémites d'origine européenne par certains mouvements politiques du Moyen-Orient. Cette démarche représente une forme de syncrétisme idéologique où des éléments de l'antisémitisme nazi sont incorporés à des discours locaux, créant ainsi une rhétorique composite particulièrement virulente. Cette convergence entre l'antisémitisme européen classique et certaines formes d'antisionisme radical crée un mélange idéologique complexe qui, selon plusieurs analystes, contribue à radicaliser les positions et à rendre plus difficile toute perspective de dialogue.

Des approches contrastées face à un héritage toxique

Face à ce phénomène, les réactions dans le monde arabe sont diverses. Certains intellectuels et universitaires arabes adoptent une position critique, soulignant les dangers de cette fascination pour un texte fondamentalement raciste et génocidaire. Ils plaident pour une lecture "contextualisée" et "distanciée" de Mein Kampf, similaire à celle pratiquée en Occident. D'autres, en revanche, persistent à présenter l'ouvrage comme une œuvre politique "légitime", voire "visionnaire", notamment dans sa critique du sionisme et de l'impérialisme occidental. Cette lecture sélective occulte délibérément la dimension génocidaire du projet hitlérien. La popularité persistante de Mein Kampf dans le monde arabo-musulman constitue un symptôme révélateur de tensions idéologiques et géopolitiques plus profondes. Elle témoigne de la complexité des relations entre histoire européenne et histoire moyen-orientale, entre antisémitisme classique et conflits contemporains.