La Première dame turque appelle Melania Trump à intervenir pour Gaza

Articles recommandés -

La Première dame de Turquie, Emine Erdogan, a adressé une lettre à Melania Trump, épouse du président américain Donald Trump, l’exhortant à intervenir auprès du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou afin de "défendre la cause des enfants de Gaza". L’initiative, annoncée samedi par les autorités turques, s’inscrit dans un contexte de fortes tensions autour de la situation humanitaire dans le territoire.

Dans cette lettre, datée de vendredi et publiée par la présidence turque, Emine Erdogan explique s’être inspirée du message envoyé récemment par Melania Trump au président russe Vladimir Poutine au sujet des enfants affectés par la guerre en Ukraine. « J’ai foi que la sensibilité que vous avez manifestée pour les 648 enfants ukrainiens sera également étendue à Gaza », écrit-elle.

Épouse du président Recep Tayyip Erdogan, soutien affiché du Hamas qui contrôle la bande de Gaza, elle poursuit : « En ces jours où le monde connaît un éveil collectif et où la reconnaissance de la Palestine devient une volonté globale, j’estime que votre appel en faveur de Gaza constituerait une responsabilité historique envers le peuple palestinien. »

Pour l’heure, la Maison-Blanche n’a pas réagi à cette démarche. Ce nouvel appel d’Ankara illustre la volonté de la Turquie de continuer à se placer au premier plan des soutiens internationaux à Gaza, en mobilisant cette fois la diplomatie des Premières dames pour tenter d’infléchir la position américaine sur le conflit.