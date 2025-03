La reconstruction de Gaza pourrait s'étendre sur des décennies et coûter 50 milliards USD

Un rapport publié jeudi par le RAND Corporation dresse un tableau sombre de l'ampleur des destructions à Gaza. Selon cette étude, 90% des 2,2 millions d'habitants ont été déplacés et 70% des habitations sont endommagées ou détruites. "Des centaines de milliers de Gazaouis auront besoin d'abris temporaires pendant une décennie ou plus durant la reconstruction", indique le document qui évalue à 42 millions de tonnes la quantité de gravats à déblayer. Les chercheurs américains avertissent que "au rythme des reconstructions observées après les opérations militaires de 2014 et 2021, il faudrait 80 ans pour rebâtir les 79 000 maisons complètement détruites".

L'étude révèle qu'environ 115 000 personnes (5% de la population) avaient déjà quitté l'enclave à la mi-2024, un exode qui se poursuit. Hier encore, un groupe de blessés a traversé le passage de Kerem Shalom pour recevoir des soins aux Émirats arabes unis.

Parmi les stratégies évoquées, les experts recommandent une planification urbaine intégrant les camps de réfugiés, tout en mettant en garde : "Les camps construits à Gaza en 1948 illustrent comment des installations temporaires deviennent permanentes, offrant une qualité de vie médiocre et des environnements propices à la radicalisation."

Certaines recommandations rejoignent le plan égyptien soutenu par la Ligue arabe, mais qui n'a pas encore reçu l'aval d'Israël ou des États-Unis. Le coût total de cette reconstruction pourrait dépasser les 50 milliards de dollars.