La reine Rania de Jordanie accuse Israël d’"affamer une population entière" à Gaza

Lors d’un discours prononcé au Mexique, la reine Rania de Jordanie a vivement dénoncé l’attitude d’Israël dans la bande de Gaza, l’accusant d’«affamer une population entière sous blocus».

Dans une allocution publiée également sur Facebook, l’épouse du roi Abdallah II a décrit une situation «catastrophique» dans le territoire. «L’ampleur de la destruction que nous voyons à Gaza est dramatique. Sa brutalité est indéniable. Des maisons et des histoires sont écrasées sous les décombres», a-t-elle déclaré.

«Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Israël affame une population entière en coupant toutes les voies de survie. Des médecins épuisés, eux-mêmes affamés, tentent de soigner les blessés avec très peu de moyens. Des journalistes courageux, qui rapportent la réalité depuis la ligne de front, sont tués en toute impunité», a poursuivi la reine. Rania a également condamné les attaques visant les infrastructures civiles : «Il n’existe aucun monde dans lequel il est justifiable de bombarder des hôpitaux, d’affamer des enfants ou de tirer sur des personnes cherchant de l’aide», a-t-elle affirmé.

De son côté, Israël a rejeté ces accusations, affirmant ne pas cibler délibérément la population civile et accusant le Hamas de détourner l’aide humanitaire.