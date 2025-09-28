"La République islamique en danger" : l'Iran face à une crise existentielle après le renouvellement des sanctions

Les Nations Unies ont réimposé dimanche matin les sanctions contre l'Iran dans le cadre de son programme nucléaire, plongeant la République islamique dans ce que des sources décrivent comme une "crise existentielle" sans précédent.

Le mécanisme de "snapback" activé

Cette réactivation conclut le processus de snapback initié le 28 août 2025, dans un acte de leadership mondial décisif de la part de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Dans une déclaration, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a justifié cette décision par "le non-respect significatif et continu des engagements nucléaires" de Téhéran, tout en précisant que la diplomatie demeure une option viable.

"Un accord reste le meilleur résultat pour le peuple iranien et le monde", a-t-il déclaré, soulignant néanmoins que les dispositions réinstaurées concernent les menaces posées par les activités nucléaires de l'Iran, ses missiles et son armement conventionnel.

Des mesures drastiques

Les nouvelles sanctions exigent du régime des ayatollahs la suspension des activités liées à l'enrichissement d'uranium et à l'eau lourde. Elles imposent également un embargo sur les exportations d'armes vers l'Iran, des interdictions de voyager, le gel des avoirs mondiaux et l'interdiction d'utiliser la technologie de missiles balistiques.

Un régime pris en étau

Selon des sources citées par Reuters, les dirigeants religieux iraniens font face à une situation critique. "L'establishment religieux est coincé entre le marteau et l'enclume, l'existence de la République islamique est en danger", confie une source à l'agence, ajoutant que "notre peuple ne peut plus supporter de pressions économiques supplémentaires ou une guerre de plus".

Ces pressions s'accompagnent d'inquiétudes concernant une possible reprise des frappes israéliennes sur le territoire iranien, notamment contre les installations nucléaires, si les négociations échouent.

Entre résistance et pragmatisme

Face à cette impasse, les décideurs iraniens semblent divisés. Certains privilégient le maintien du statu quo - sans guerre, sans accord, mais avec la poursuite des négociations - considérant cette option comme "la meilleure possible" sans concéder de nouveaux renoncements.