La Syrie a attiré 28 milliards de dollars d'investissements depuis la chute d'Assad

Le président syrien par intérim Ahmed al-Sharaa a profité du forum économique de Riyad pour lancer un appel aux investisseurs étrangers.

Le président intérimaire syrien Ahmed al-Charia s'exprime dans un bureau de vote où les membres des comités locaux syriens votent dans le cadre du processus de sélection du parlement intérimaire, à Damas, le 5 octobre 2025.
Lors de la Future Investment Initiative à Riyad, le président syrien par intérim Ahmed al-Charaa a affirmé que la Syrie avait déjà attiré 28 milliards de dollars d’investissements au cours des dix derniers mois, depuis la chute du régime de Bachar el-Assad.

Invité d’honneur de cette neuvième édition du forum économique saoudien, al-Charaa a assuré que « l’opportunité en Syrie est immense » et que « tous les acteurs économiques du monde ont leur place » dans la reconstruction du pays. En présence du prince héritier Mohammed ben Salmane, il a souligné que Damas avait amendé ses lois économiques pour permettre aux investisseurs étrangers de rapatrier leurs capitaux et de bénéficier d’un cadre légal plus favorable.

« Nous voulons rebâtir la Syrie par l’investissement », a-t-il déclaré, estimant que la reconstruction du pays pourrait transformer la Syrie en un nouveau corridor commercial régional, reliant le Golfe, la Méditerranée et l’Asie.

Ce discours marque une tentative claire de réintégration de la Syrie sur la scène économique internationale, après plus d’une décennie d’isolement et de guerre civile. Si l’accueil à Riyad témoigne d’un rapprochement entre Damas et plusieurs capitales arabes, les observateurs soulignent que les défis demeurent considérables : infrastructures détruites, corruption endémique, et sanctions occidentales toujours en vigueur.

