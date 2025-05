La Syrie a remis les effets personnels d'Eli Cohen à Israël en signe de bonne volonté

Selon trois sources citées par Reuters, les dirigeants syriens ont approuvé la remise à Israël des effets personnels de l'espion Eli Cohen, décédé il y a près de 60 ans, dans le but d'apaiser l'hostilité israélienne et de montrer leur bonne volonté au président américain Donald Trump.

Israël a annoncé dimanche avoir récupéré un trésor de documents, photographies et biens personnels liés à Cohen, affirmant que son agence de renseignement, le Mossad, avait travaillé avec une agence de renseignement étrangère non identifiée pour obtenir ce matériel.

Cependant, une source de sécurité syrienne, un conseiller du président syrien Ahmed al-Sharaa et une personne familière avec les discussions officieuses entre les deux pays affirment que ces archives ont en réalité été offertes à Israël comme un geste indirect du président Sharaa, qui cherche à apaiser les tensions et à gagner la confiance de Trump.

Eli Cohen, qui a été pendu en 1965 sur une place du centre de Damas après avoir infiltré l'élite politique syrienne, est toujours considéré comme un héros en Israël et comme l'espion le plus célèbre du Mossad pour avoir découvert des secrets militaires qui ont contribué à la fulgurante victoire israélienne lors de la guerre des Six Jours en 1967.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié Cohen dimanche de "légende" et de "plus grand agent de renseignement dans les annales de l'État d'Israël". Si Israël a longtemps cherché à récupérer sa dépouille pour lui offrir une sépulture dans son pays natal, le retour de ses archives détenues pendant 60 ans par les services de renseignement syriens a été salué par le Mossad comme "un accomplissement de l'ordre moral le plus élevé". Israël n'a pas révélé publiquement comment ces archives sont entrées en sa possession, indiquant seulement qu'il s'agissait du résultat d'"une opération secrète et complexe du Mossad, en coopération avec un service de renseignement étranger allié".

Ce geste intervient dans un contexte de bouleversements géopolitiques au Moyen-Orient, où la Syrie cherche à normaliser ses relations avec plusieurs pays de la région après des années d'isolement diplomatique. Il pourrait également signaler une volonté de rapprochement indirect avec Israël et les États-Unis, alors que le pays tente de se reconstruire après plus d'une décennie de guerre civile.

L'affaire Eli Cohen reste l'un des épisodes les plus emblématiques de l'histoire du renseignement israélien. Entre 1962 et 1965, sous la fausse identité d'un homme d'affaires syrien, Cohen avait réussi à s'intégrer dans les plus hautes sphères de la société damascène, transmettant à Israël des informations cruciales sur l'armée syrienne et ses installations militaires.