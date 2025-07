La Syrie condamne les frappes israéliennes sur son territoire et appelle la communauté internationale à réagir

Articles recommandés -

Après une série de frappes israéliennes contre des positions du régime syrien dans la région de Soueida, le ministère syrien des Affaires étrangères a publié un communiqué dénonçant fermement ce qu’il qualifie d’« agression » et imputant à Israël l'entière responsabilité des événements. Cette sortie intervient dans un contexte de tensions croissantes autour de la communauté druze du sud de la Syrie, que le régime est suspecté de vouloir réprimer militairement.

Dans sa déclaration officielle diffusée sur les réseaux sociaux, Damas affirme « tenir la partie israélienne pleinement responsable de cette agression et de ses conséquences », tout en réaffirmant « son droit légitime à défendre son territoire et son peuple par tous les moyens autorisés par le droit international ». Le ministère a également lancé un appel à la communauté internationale, exhortant les Nations Unies, le Conseil de sécurité et les organisations humanitaires à condamner sans ambiguïté ces frappes, qu’il qualifie « d’inacceptables ».

Dans un ton inhabituellement empathique, le régime syrien a mis en avant son attachement à la communauté druze, largement implantée dans la région de Soueida. « L'État syrien confirme son engagement à protéger tous ses citoyens sans exception, en premier lieu nos frères, la communauté druze, qui constituent une partie indissociable de l'identité nationale », peut-on lire dans le communiqué.

Ce message vise clairement à contrer les critiques internes et externes accusant le régime de planifier une répression violente contre cette population, traditionnellement loyale mais récemment agitée par des protestations sociales et politiques.

Les autorités syriennes ont également lancé un appel à la mobilisation interne, exhortant les citoyens à « rester unis derrière l'État et l'armée nationale », et à « rejeter tout complot suspect ou appel à l’anarchie ». Un message qui vise autant les communautés locales que les dissidences potentielles au sein du régime.