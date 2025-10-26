La Syrie dénonce les « projets expansionnistes » d'Israël

Dans une interview accordée à la chaîne publique Al Ikhbariyah la semaine dernière, le ministre syrien des Affaires étrangères Asaad Hassan al-Shaibani a vivement critiqué Israël, l'accusant de « poursuivre des projets expansionnistes » en profitant des bouleversements récents en Syrie. « Israël voulait imposer une nouvelle réalité et un projet expansionniste, en exploitant le changement qui a eu lieu en Syrie », a-t-il déclaré, ajoutant que les actions israéliennes renforcent l'instabilité dans le pays. Autant de propos faisant allusion aux forces militaires israéliennes déployées sur le versant syrien du mont Hermon afin d'y établir une zone tampon.

Ces déclarations du chef de la diplomatie interviennent alors que des discussions se poursuivent en coulisses sur un possible accord de coopération régionale entre l'Etat hébreu et son voisin syrien, négocié sous l'impulsion des Etats-Unis.

Le chef de la diplomatie syrienne a adopté un ton critique envers la Russie, ancien pilier du régime déchu de Bachar al-Assad. Moscou a participé « aux souffrances du peuple syrien » en tant qu'allié d'Assad, a-t-il affirmé, précisant que tous les accords conclus entre la Russie et l'ancien gouvernement ont été suspendus et qu'ils n'étaient "pas reconnus".

Shaibani a révélé que Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), le groupe militant dirigé par Ahmed al-Sharaa qui a renversé Assad en décembre 2024, « planifiait comment gérer politiquement le changement qui allait se produire » avant même de lancer son offensive en novembre. Le défi était d'« empêcher la Russie de soutenir le régime d'Assad dans toute confrontation ».

Une rencontre stratégique entre HTS et la Russie a eu lieu le 6 décembre 2024 pour neutraliser la menace des forces russes. Moscou a depuis considérablement réduit son déploiement, limitant sa présence aux bases de Hmeimim et Tartous. Selon Shaibani, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé que l'armée russe ne resterait pas en Syrie si Damas refusait sa présence.

Le ministre a souligné que la Syrie ne s'alignerait sur « aucun camp ou axe international » et s'engagerait « avec tous les pays de manière équilibrée ». « Nous avons réussi à transformer la diplomatie syrienne en une diplomatie ouverte au dialogue et à la coopération », a-t-il déclaré.

Shaibani a annoncé un rapprochement avec Pékin : « Nous rétablissons nos relations avec la Chine, qui s'était auparavant rangée politiquement du côté de l'ancien régime et avait utilisé son droit de veto en sa faveur. » Le gouvernement d'Ahmed al-Sharaa effectuera sa première visite officielle en Chine en novembre.

Sur le plan intérieur, le ministre a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre rapidement l'accord visant à intégrer les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis dans les institutions de l'État. « Le nord et l'est de la Syrie ont une occasion historique de jouer un rôle actif. Tout retard dans la mise en œuvre de l'accord portera préjudice aux civils et entravera le retour des personnes déplacées », a-t-il averti.

Évoquant les violences dans la ville druze de Soueida, Shaibani les a qualifiées de « blessure syrienne », tout en accusant certains acteurs de tenter d'« internationaliser » ces événements pour servir des « agendas externes spécifiques ».