La Syrie et Israël en négociations pour un accord de sécurité sur le Golan

Le président syrien par intérim, Ahmad al-Charaa, a annoncé vendredi que la Syrie et Israël menaient des discussions pour conclure un accord de sécurité. L’objectif : permettre à Israël de se retirer des zones qu’il occupe depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, survenue le 8 décembre dernier.

Lors de l’effondrement du régime Assad, des forces islamistes avaient pris le pouvoir à Damas. En réaction, Israël avait déployé ses troupes dans la zone tampon du plateau du Golan, sous supervision de l’ONU, tout en intensifiant ses frappes aériennes contre des cibles militaires en Syrie. Depuis, les nouvelles autorités syriennes ont choisi de ne pas riposter, privilégiant la voie diplomatique.

« Nous sommes actuellement dans un état de négociations et de dialogue », a déclaré Ahmad al-Charaa à la télévision publique Alekhbariah. Il a souligné que la Syrie restait attachée à l’accord de désengagement de 1974, mais qu’Israël considérait celui-ci caduc depuis la chute d’Assad. Selon al-Charaa, les pourparlers visent à rétablir la situation qui prévalait avant le 8 décembre et à parvenir à une démilitarisation du sud syrien. En août, les ministres des Affaires étrangères syrien et israélien se seraient rencontrés à Paris pour discuter d’une désescalade, notamment dans la province druze de Soueida, théâtre de récentes violences intercommunautaires.

Israël et la Syrie, toujours techniquement en guerre depuis 1948, n’entretiennent pas de relations diplomatiques, et la question du Golan demeure un point de discorde majeur.