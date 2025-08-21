La Syrie et Israël sur le point de conclure un accord de sécurité sous l’égide américaine (média)

Articles recommandés -

La Syrie et Israël devraient signer, le 25 septembre prochain, un accord de sécurité parrainé par les États-Unis, selon des sources citées par le quotidien Independent Arabia. L’accord, limité à des dispositions sécuritaires, ne constituera pas un traité de paix global entre Jérusalem et Damas.

D’après les mêmes sources, l’annonce devrait être précédée d’un discours du président syrien Ahmed al-Charra — dit Al-Jolani — à New York, lors de l’Assemblée générale des Nations unies, le 24 septembre.

En parallèle, des négociations se poursuivent entre responsables syriens et israéliens, sous médiation américaine, afin d’apaiser les tensions dans le sud de la Syrie. Un premier round de discussions s’était tenu à Paris fin juillet, sans aboutir à un accord définitif.

Ces derniers jours, les signaux diplomatiques se sont multipliés. Pour la première fois depuis le début de la guerre, un ministre israélien de haut rang a rencontré son homologue syrien. À Paris, le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, s’est entretenu avec le chef de la diplomatie syrienne, Assad al-Shibani, pour évoquer les arrangements sécuritaires dans le sud syrien. Selon un responsable syrien cité par i24NEWS, ces rencontres visent à « sortir Israël et la Syrie de la crise de Soueïda », qui avait provoqué des frappes israéliennes sur l’état-major syrien à Damas, suscitant la colère du régime.

Cet accord, s’il se concrétise, marquerait une étape majeure dans les relations israélo-syriennes, longtemps dominées par l’hostilité, même s’il ne scelle pas encore la perspective d’une paix durable.