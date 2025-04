La Syrie promet de "ne pas constituer une menace pour l'État d'Israël" (média)

Le gouvernement syrien a envoyé une lettre de réponse aux exigences américaines concernant la levée des sanctions, dans laquelle il promet : "Nous ne deviendrons pas une menace pour aucun pays, y compris Israël", selon une information publiée aujourd'hui (samedi) par Reuters. En outre, Damas s'est engagé à exercer une surveillance sur les organisations palestiniennes opérant sur son territoire.

Dans ce document de quatre pages, il est précisé que les factions armées échappant au contrôle de l'État ne seront pas autorisées. Concernant les organisations terroristes palestiniennes, la lettre indique que le président syrien, Ahmad al-Shara (al-Jolani), a créé un comité "pour suivre les activités de ces factions". Cette lettre a été envoyée quelques jours avant que la Syrie n'arrête deux hauts responsables du Jihad islamique palestinien.

Selon Reuters, les autres exigences américaines majeures concernant le retrait des combattants étrangers et l'autorisation des frappes américaines dans le pays ont été à peine abordées dans la lettre.

Recherche d'un journaliste américain disparu

Sur un autre sujet, la Syrie s'est engagée à créer un bureau de liaison au sein du ministère des Affaires étrangères pour retrouver le journaliste américain disparu Austin Tice. Elle détaille également son travail pour gérer le stock d'armes chimiques présent dans le pays, notamment des liens renforcés avec un organisme mondial de surveillance des armements. Un porte-parole du Département d'État américain a confirmé que Washington avait reçu une réponse des autorités syriennes à la demande de prendre "des mesures de confiance spécifiques et détaillées". Il a ajouté que "nous examinons la réponse à ce stade et n'avons rien à partager pour le moment". Il a également précisé que les États-Unis "ne reconnaissent aucune entité comme gouvernement de la Syrie, et toute normalisation future dépendra des mesures prises par les autorités provisoires".

Un contexte politique en mutation

Ces développements surviennent dans un contexte de profonds changements politiques en Syrie, où le régime d'al-Shara, ancien chef du Front al-Nosra, tente d'obtenir une reconnaissance internationale après avoir pris le contrôle de Damas. Les États-Unis, qui maintiennent des sanctions sévères contre la Syrie depuis des années, ont exposé plusieurs conditions pour envisager leur allègement, dont la supervision des groupes armés, le contrôle des armes chimiques et des garanties concernant les relations avec les pays voisins, notamment Israël. La réponse syrienne marque une tentative de sortir de l'isolement diplomatique, mais Washington reste prudent, refusant pour l'instant de reconnaître officiellement le nouveau pouvoir à Damas comme le gouvernement légitime de la Syrie.