La Syrie refuse de participer à des pourparlers à Paris sur l’intégration de l’administration kurde

Un responsable syrien a annoncé que Damas ne prendra pas part aux discussions prévues à Paris sur l’intégration de l’administration semi-autonome kurde dans l’État syrien, exigeant que toute future négociation se tienne dans la capitale syrienne.

Cette décision intervient au lendemain d’une conférence organisée par l’administration kurde, qui contrôle de vastes zones du nord et du nord-est de la Syrie. L’événement, premier du genre depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre, a réuni plusieurs communautés minoritaires syriennes.

Parmi les participants figurait Mazloum Abdi, chef des Forces démocratiques syriennes (FDS), coalition arabo-kurde. Le 10 mars, il avait signé avec le président syrien Ahmed al-Sharaa un accord prévoyant l’intégration des institutions civiles et militaires kurdes dans l’État. La déclaration finale de la conférence a appelé à l’adoption d’une constitution démocratique instaurant un État décentralisé, garantissant la participation de toutes les composantes de la société syrienne. Damas a toujours rejeté toute idée de décentralisation. Selon l’agence officielle SANA, le gouvernement syrien considère que cette conférence a porté un « coup » aux négociations en cours. Il refuse de « s’asseoir à la table » avec des « figures séparatistes impliquées dans des actes hostiles » et accuse l’événement de chercher à « internationaliser les affaires syriennes » en ouvrant la porte à des ingérences étrangères.