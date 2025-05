La Syrie prévoit d'imprimer une nouvelle monnaie aux Émirats arabes unis et en Allemagne plutôt qu'en Russie, ont déclaré trois sources à l'agence Reuters, illustrant l'amélioration rapide des liens avec les États du Golfe et les pays occidentaux alors que l'allègement des sanctions américaines ouvre de nouvelles opportunités à Damas.

Dans un autre signe de l'approfondissement des relations entre les nouveaux dirigeants syriens et les Émirats, Damas a signé jeudi un accord initial de 800 millions de dollars avec DP World des Émirats pour développer le port de Tartous - le premier accord de ce type depuis l'annonce surprise mardi du président Donald Trump de lever les sanctions américaines contre la Syrie.

Ce changement de cap symbolise l'abandon progressif de la dépendance syrienne envers la Russie, traditionnellement principal soutien du régime de Bachar al-Assad. L'impression de la nouvelle monnaie dans des pays occidentaux et du Golfe marque une étape symbolique importante dans la réorientation géopolitique de la Syrie.

L'accord avec DP World pour le développement du port stratégique de Tartous témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs internationaux envers la Syrie post-Assad. Ce partenariat pourrait considérablement améliorer les capacités logistiques et commerciales du pays.

Ces développements s'inscrivent dans un contexte plus large de normalisation diplomatique, facilitée par l'assouplissement des sanctions américaines annoncé par Trump, et ouvrant la voie à une reconstruction économique après plus d'une décennie de conflit.