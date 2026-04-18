La Turquie accélère sa montée en puissance militaire avec des missiles longue portée

La Turquie franchit un cap dans le développement de ses capacités militaires en misant sur une production nationale de missiles balistiques et de croisière à longue portée. Cette stratégie, portée par le président Recep Tayyip Erdogan, s’inscrit dans une volonté affirmée d’autonomie stratégique, nourrie par une prise de distance progressive vis-à-vis des États-Unis et de l’OTAN.

Un élément clé de cette montée en puissance réside dans les transferts de technologie avec la Chine, engagés dès la fin des années 1990. Ces partenariats ont permis à Ankara de poser les bases de son industrie missile, notamment à travers les premiers systèmes inspirés de modèles chinois. Depuis, la Turquie a consolidé un écosystème industriel structuré autour d’acteurs nationaux comme Roketsan et TUBITAK SAGE.

Les progrès sont significatifs. Des missiles comme le « Bora » ont amélioré la précision des frappes, marquant une évolution doctrinale majeure : passer d’une logique de saturation à une capacité de frappe ciblée. La nouvelle génération, incarnée par le « Tayfun », pourrait dépasser les 500 kilomètres de portée, avec des ambitions allant jusqu’à 800 kilomètres, voire davantage. En parallèle, les programmes de missiles de croisière comme « SOM » et « Gezgin » visent des frappes au-delà de 1 000 kilomètres, renforçant la profondeur stratégique d’Ankara.

Au-delà des performances, c’est une transformation globale qui se dessine. La Turquie intègre ces systèmes dans une architecture militaire élargie combinant drones, guerre électronique et capacités de commandement avancées, dans une logique de guerre multi-domaines.

Cette montée en puissance reste toutefois contrainte par des limites géographiques pour les essais et par un environnement international sous surveillance. Elle traduit néanmoins une ambition claire : s’affranchir des dépendances extérieures et s’imposer comme une puissance militaire régionale autonome, capable de projeter sa force bien au-delà de ses frontières.