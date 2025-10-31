La Turquie accueillera lundi une réunion sur Gaza

La Turquie a annoncé qu’elle accueillera lundi à Istanbul une réunion des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays musulmans afin de discuter de l’avenir du cessez-le-feu à Gaza et des prochaines étapes du processus politique.

Le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a exprimé son inquiétude quant à la poursuite de la trêve entre Israël et le Hamas, estimant que la situation restait fragile.

Lors d’une conférence de presse à Ankara, Fidan a précisé que les pays conviés sont ceux qui avaient rencontré le président américain Donald Trump en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre dernier : la Turquie, le Qatar, l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Pakistan et l’Indonésie.

Selon le ministre turc, la rencontre visera à discuter de la “deuxième phase” du plan de stabilisation à Gaza, notamment la mise en place d’une force internationale de sécurité chargée de surveiller le cessez-le-feu soutenu par Washington.

Cependant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a laissé entendre la semaine dernière son opposition à toute participation turque à une mission sécuritaire à Gaza, craignant que cela ne renforce l’influence d’Ankara dans le territoire.

Cette réunion devrait constituer une étape clé avant la reprise des négociations régionales sur la stabilisation post-guerre.