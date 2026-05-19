La Turquie arrête 110 personnes pour des liens présumés avec l’État islamique

La police antiterroriste turque a arrêté 110 personnes soupçonnées de liens avec l’État islamique, lors d’une opération menée principalement à Istanbul, selon l’agence officielle Anadolu.

Les suspects sont accusés d’avoir organisé des cours au sein d’associations illégales, d’avoir endoctriné de jeunes enfants avec l’idéologie de l’État islamique, collecté de l’argent pour le groupe terroriste et cherché à recruter de nouveaux membres.

Les arrestations ont eu lieu lors de raids simultanés dans trois provinces, sous la coordination du parquet général d’Istanbul. Les forces de sécurité ont saisi quatre fusils, 90 cartouches, ainsi que des documents et du matériel numérique.

Cette opération intervient quelques jours après une autre vague d’arrestations visant l’État islamique : la semaine dernière, les autorités turques avaient interpellé 324 personnes dans 47 provinces.

Le 7 avril, un homme armé avait été tué et deux autres personnes blessées lors d’une fusillade devant le consulat d’Israël à Istanbul. Le ministre de l’Intérieur, Mustafa Ciftci, avait alors indiqué que l’un des suspects était lié à une « organisation exploitant la religion », que les médias turcs avaient identifiée comme l’État islamique.