La Turquie arrête 115 terroristes de Daech soupçonnés de préparer des attaques pour Noël et le Nouvel An

Les autorités turques ont annoncé avoir déjoué des projets d’attentats visant des célébrations de Noël et du Nouvel An après l’arrestation de 115 individus soupçonnés d’appartenir à l’organisation terroriste Daech.

Selon le parquet d’Istanbul, de vastes opérations ont été menées simultanément à 124 adresses dans la métropole turque. Les forces de sécurité y ont saisi des armes à feu, des munitions ainsi que des documents liés à l’organisation terroriste. Les enquêteurs estiment que les terroristes arrêtés préparaient activement des attaques sur le territoire turc, en particulier contre des cibles liées aux communautés non musulmanes.

Dans un communiqué officiel, les autorités précisent que 22 suspects supplémentaires sont toujours recherchés. L’enquête a également révélé que les personnes interpellées étaient en contact avec des opérateurs de Daech basés hors de Turquie, soulignant la dimension transnationale du réseau démantelé.

Cette annonce intervient deux jours après une autre opération menée par les services de renseignement turcs à la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Un ressortissant turc, présenté comme un cadre dirigeant de la branche régionale de Daech, y a été arrêté. Il est accusé d’avoir planifié des attaques visant des civils.

La Turquie, qui partage une frontière de près de 900 kilomètres avec la Syrie, reste particulièrement exposée à la menace terroriste. Malgré la perte de vastes territoires, Daech continue d’opérer dans certaines zones syriennes, ce qui alimente les préoccupations sécuritaires d’Ankara.

Dans ce contexte, le président syrien Ahmed al-Sharaa, proche du gouvernement turc, a réaffirmé sa volonté de coopérer avec les États-Unis et les pays européens pour éradiquer les cellules résiduelles de l’organisation terroriste.

De leur côté, les États-Unis ont récemment mené une série de frappes aériennes contre des positions de Daech en Syrie, en représailles à l’attaque qui a coûté la vie à deux soldats américains et à un interprète civil plus tôt ce mois-ci.