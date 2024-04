La Turquie arrête deux nouvelles personnes soupçonnées d'espionnage pour le compte d'Israël

Les autorités turques ont arrêté deux personnes soupçonnées d'avoir fourni des informations à l'agence d'espionnage israélienne Mossad, a déclaré vendredi un haut responsable, la dernière d'une série d'arrestations de ce type en Turquie.

Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a déclaré que les suspects auraient recueilli des informations sur des personnes et des entreprises présentant un intérêt pour Israël et qu'ils auraient transmis ces données et documents à des agents des services de renseignement israéliens. Six autres personnes également détenues dans le cadre de l'opération, dont le nom de code est "Mole-3", ont été libérées après avoir été interrogées, a déclaré M. Yerlikaya dans un communiqué publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. "Nous ne permettrons jamais que des activités d'espionnage visant notre unité et notre solidarité nationales aient lieu à l'intérieur des frontières de notre pays", a déclaré M. Yerlikaya. Le ministre n'a pas fourni d'autres informations sur les suspects. Des dizaines de personnes, dont des détectives privés, ont été arrêtées en Turquie depuis janvier, soupçonnées d'espionnage pour le compte d'Israël, principalement à l'encontre de Palestiniens vivant en Turquie. Ankara et Jérusalem ont normalisé leurs relations en 2022 en renommant des ambassadeurs après des années de tensions.