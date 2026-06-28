La Turquie dénonce la reconnaissance du génocide arménien par Israël

La Turquie a vivement réagi ce dimanche à la décision du gouvernement israélien de reconnaître officiellement le génocide arménien. Dans un communiqué, le ministère turc des Affaires étrangères a dénoncé une « décision politique » destinée, selon lui, à « dissimuler les crimes » commis par Israël à Gaza.

Ankara qualifie cette reconnaissance de « tentative malveillante visant à déformer les faits juridiques et historiques ». Le ministère affirme qu’Israël cherche à détourner l’attention de la communauté internationale alors qu’il est confronté à des procédures judiciaires internationales concernant la guerre dans la bande de Gaza.

Le communiqué accuse également le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou de vouloir masquer « la persécution systématique du peuple palestinien » et souligne que des procédures sont en cours devant les juridictions internationales. Les autorités turques estiment en outre que cette décision reflète « la situation difficile » du Premier ministre israélien et de son gouvernement.

Le gouvernement israélien a approuvé à l’unanimité ce dimanche la proposition du ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, de reconnaître le génocide arménien, au cours duquel environ 1,5 million d’Arméniens ont été tués dans l’Empire ottoman entre 1915 et 1917. La mesure doit encore être adoptée par la Knesset pour entrer pleinement en vigueur.

Cette décision intervient dans un contexte de profonde dégradation des relations entre Israël et la Turquie depuis le début de la guerre contre le Hamas. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a multiplié les attaques verbales contre Israël, suspendu les échanges commerciaux entre les deux pays et apporté son soutien aux initiatives judiciaires internationales visant les dirigeants israéliens.

Dans son communiqué, Ankara affirme qu’elle poursuivra ses efforts « avec détermination » pour mettre fin à ce qu’elle qualifie de « politiques expansionnistes et déstabilisatrices d’Israël » et pour que les responsables israéliens « rendent des comptes devant la justice internationale ».