La Turquie dévoile le missile balistique Tayfun à l’IDEF 2025

La Turquie a présenté mardi son missile balistique Tayfun, développé par Roketsan, lors du salon international de l’industrie de défense IDEF à Istanbul. Ce missile hypersonique, résistant aux brouillages et difficile à intercepter, atteint actuellement une portée de 500 à 800 km, avec un objectif de 1 000 km à terme. Long de 6,5 à 10 mètres et pesant entre 2 300 et 7 200 kg, il offre une précision remarquable, avec un écart de seulement cinq mètres, capable de frapper des cibles terrestres ou navales. Sa plateforme mobile facilite un déploiement rapide, renforçant sa survivabilité.

L’IDEF, plus grand salon de défense d’Eurasie, accueille cette année 900 entreprises étrangères de 103 pays, dont Airbus et Lockheed Martin, et 400 sociétés turques. Cette révélation coïncide avec des tensions régionales : le ministre turc Hakan Fidan a critiqué les actions d’Israël en Syrie, accusant ce dernier de semer le chaos. Ankara considère toute tentative de division de la Syrie comme une menace à sa sécurité. Par ailleurs, la Turquie négocie l’acquisition de chasseurs Eurofighter Typhoon, après l’échec des discussions pour des F-35 avec les États-Unis, dans un contexte de rivalité avec la Grèce.

Le Tayfun, capable d’atteindre Tel-Aviv (1 120 km d’Istanbul) ou des villes plus proches comme Antalya (660 km), renforce la posture stratégique turque. Ce développement, ajouté à l’influence croissante d’Ankara en Syrie, préoccupe Israël et d’autres acteurs régionaux.