La Turquie envisage de déployer des radars en Syrie, une menace pour la liberté d’action d’Israël

Les tensions entre Israël et la Turquie autour de la présence turque en Syrie s’intensifient. Selon deux sources de renseignement occidentales citées par i24NEWS, Ankara œuvre depuis plusieurs semaines à l’installation de systèmes radar sur le territoire syrien, une initiative susceptible de restreindre fortement la liberté d’action israélienne dans l’espace aérien syrien.

Le déploiement de ces radars permettrait à la Turquie de détecter les mouvements d’aéronefs israéliens survolant la Syrie, y compris lors de passages à haute altitude ou de transits vers d’autres théâtres d’opérations. Une telle capacité pourrait limiter significativement les opérations de l’armée de l’air israélienne et affecter l’usage de l’espace aérien syrien pour des missions vers l’Irak ou l’Iran, selon ces mêmes sources.

D’après des informations publiées à l’étranger, ces systèmes radar seraient capables d’identifier des vols israéliens même lorsqu’ils ne font que traverser l’espace aérien syrien. Pour les responsables sécuritaires israéliens, une telle évolution constituerait une atteinte directe à la liberté d’action opérationnelle, pilier de la stratégie israélienne face aux menaces régionales.

Il y a environ un an, peu après la chute du régime de Bachar al-Assad, Israël avait mené une série de frappes contre des bases militaires syriennes, notamment des installations de l’armée de l’air. Ces attaques visaient à prévenir l’établissement de bases turques permanentes en Syrie et le déploiement éventuel de drones turcs.