La Turquie estime que Trump fera pression sur Netanyahou pour accepter ses soldats à Gaza

La Turquie estime que le président américain Donald Trump pourrait faire pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour qu'il accepte la présence de soldats turcs à Gaza, selon des informations révélées mardi soir par la chaîne Kan.

La constitution d'une force multinationale à Gaza constitue une question clé qui devrait être abordée lors de la rencontre des dirigeants à Mar-a-Lago la semaine prochaine. Israël maintient pour l'instant une position fermement opposée à toute implication turque dans le territoire gazaoui. Les autorités israéliennes pensaient initialement que des pays arabes seraient prêts à participer à cette force.

Concernant les déclarations du ministre de la Défense Israël Katz sur l'établissement de noyaux de peuplement dans le nord de la bande de Gaza, une source de la Maison Blanche a confié : "Plus Israël provoque, moins les pays arabes veulent travailler avec lui". Les propos du ministre de la Défense ont suscité la colère à Washington, poussant Katz à se rétracter publiquement.

La source a ajouté : "Les États-Unis restent pleinement engagés dans le plan en vingt points de Trump", qui comprend un engagement d'Israël à ne pas annexer de territoires dans la bande de Gaza.