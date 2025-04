La Turquie et le Qatar préparent l'accueil de Gazaouis dans d'anciens camps de réfugiés syriens

Selon des sources syriennes, deux immenses camps de réfugiés constitués de tentes dans le nord de la Syrie, près de la frontière turque, sont en cours de réaménagement pour accueillir des centaines de milliers de Gazaouis. Cette initiative serait menée conjointement par la Turquie et le Qatar.

Des infrastructures existantes reconverties

Les deux camps de réfugiés en question, l'un situé entre Al-Bab et Akhtarin, et l'autre à l'est d'Azaz, avaient été construits initialement pendant la guerre civile syrienne pour empêcher les Syriens déplacés d'entrer en territoire turc. Aujourd'hui, alors que la Syrie connaît une relative stabilisation et que de nombreux Syriens déplacés commencent à rentrer chez eux, comme le rapporte l'agence de presse officielle syrienne SANA, le Qatar et la Turquie seraient engagés dans des efforts, en coordination avec le nouveau gouvernement syrien, pour réaffecter ces camps aux déplacés de Gaza.

Des organisations turques aux commandes

Selon une source syrienne, deux organisations turques, Avaaz et IHH (Organisation d'Aide Humanitaire), supervisent la mise en œuvre de ce plan. Contactées par i24NEWS, aucune des deux organisations n'a répondu aux demandes de confirmation. Ces informations surgissent alors que circulent des rumeurs non confirmées selon lesquelles la réinstallation de Gazaouis dans ces camps de réfugiés ferait partie d'un accord plus large conclu avec les États-Unis. Cet accord prévoirait la reconnaissance de la nouvelle administration syrienne en échange de la levée des sanctions contre Damas.