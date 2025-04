La Turquie facilite l'implantation du Hamas et du Jihad islamique en Syrie

Selon des informations révélées sur i24NEWS ce lundi, la Turquie faciliterait l'implantation du Hamas et du Jihad islamique palestinien en Syrie. D'après des sources occidentales et arabes, Ankara permettrait à ces organisations terroristes de s'installer militairement sur le territoire syrien, alors qu'elles ne peuvent plus le faire à Gaza.

Une stratégie d'influence régionale

Cette manœuvre s'inscrit dans la politique ambiguë menée par le président Recep Tayyip Erdogan, dont les relations avec Israël se sont considérablement détériorées depuis les événements du 7 octobre, marquées par des déclarations qualifiées de "belliqueuses, voire antisémites". La Turquie chercherait à s'imposer comme nouvelle puissance d'influence en Syrie, rôle autrefois tenu par la Russie auprès du régime de Bachar al-Assad. Ankara tenterait désormais de jouer ce même rôle avec les factions contrôlées par Al-Jolani.

Une ligne rouge pour Israël

Si les sources interrogées affirment que la Turquie ne fournit pas d'armement à ces groupes - ce qui constituerait un casus belli pour Israël - elles confirment néanmoins qu'Ankara leur permet de s'entraîner militairement et de prendre position en territoire syrien. Cette situation rappelle dangereusement la période où le régime syrien avait autorisé des milices chiites pro-iraniennes à s'installer à la frontière israélienne, forçant Israël à intervenir militairement. Selon l'analyse présentée par Matthias Inbar, spécialiste sécuritaire i24NEWS, si cette situation devait se reproduire avec le Hamas et le Jihad islamique, elle pourrait être considérée par Israël comme une "déclaration de guerre" et entraîner des frappes préventives. Les services de renseignement israéliens seraient déjà au courant de ces développements, qui représentent une nouvelle menace sécuritaire pour l'État hébreu dans un contexte régional déjà extrêmement tendu.