La Turquie investit 6,5 milliards de dollars pour renforcer son "Dôme d’Acier"

La Turquie franchit une nouvelle étape dans son ambition de devenir une puissance militaire autonome. Ankara a annoncé la signature de 6,5 milliards de dollars de contrats visant à renforcer et développer son système intégré de défense aérienne multi-couches, baptisé « Steel Dome » — le « Dôme d’Acier », inspiré de l’Iron Dome israélien.

Ce vaste programme, piloté par la Présidence turque des Industries de Défense (SSB), comprend 47 composantes stratégiques : radars, missiles, capteurs électro-optiques, centres de commandement et capacités d’interception à courte, moyenne et longue portée. L’objectif : bâtir un bouclier aérien entièrement national, capable de protéger le territoire turc contre des menaces variées, des drones aux missiles balistiques.

L’accélération du projet s’explique par le contexte régional explosif. Les frappes israéliennes de l’an dernier contre des cibles en Iran, Syrie, Liban et Qatar ont profondément inquiété Ankara, poussant le pays à renforcer sa dissuasion aérienne. La Turquie, membre de l’OTAN, se trouve en effet exposée à d’éventuelles répercussions de ces tensions, tout en étant engagée elle-même dans une montée en puissance militaire.

Dans un communiqué, le président du SSB, Haluk Gorgun, a précisé que les contrats portent sur des systèmes d’interception et leurs versions avancées, développés par l’industriel turc Roketsan. Il insiste sur le fait que le « Steel Dome » sera entièrement produit avec des technologies locales, une manière de réduire encore la dépendance de la Turquie à l’égard des fournisseurs étrangers.

Déjà devenu un exportateur majeur de drones armés utilisés en Ukraine, en Syrie, dans le Caucase et en Afrique, Ankara entend désormais s’imposer aussi comme une référence mondiale dans la défense aérienne de nouvelle génération.