La Turquie menace Chypre après l’achat d’un système de défense aérienne israélien

La Turquie a mis en garde Chypre contre les « conséquences dangereuses » de l’acquisition du système de défense aérienne israélien Barak MX, estimant que ce déploiement risquait de déstabiliser le fragile équilibre sur l’île méditerranéenne.

Selon le ministère turc de la Défense, l’effort d’armement engagé par Chypre « menace la paix et la stabilité » et pourrait entraîner une escalade militaire. Ces déclarations interviennent après des informations selon lesquelles le système aurait déjà été livré à Nicosie.

Le Barak MX, produit par Israel Aerospace Industries, est capable d’intercepter simultanément missiles, drones et avions dans un rayon de 150 kilomètres. Son installation représente une modernisation majeure de la défense chypriote, jusqu’ici équipée principalement d’armes datant de l’ère soviétique, comme les missiles BUK M1-2.

L’île de Chypre est divisée depuis 1974, lorsque la Turquie a envahi le nord en réaction à un coup d’État visant à rattacher l’île à la Grèce. Aujourd’hui encore, seule Ankara reconnaît la déclaration d’indépendance de la partie nord, où elle maintient plus de 35 000 soldats. Cette situation rappelle la crise de 1997, lorsque Chypre avait prévu de déployer des missiles russes S-300. À l’époque, la Turquie avait menacé d’intervenir militairement, et la tension avait finalement été désamorcée par le transfert des missiles en Grèce.

Ankara affirme rester déterminée à protéger la sécurité des Chypriotes turcs et indique prendre « toutes les mesures nécessaires » pour garantir leur protection, sans toutefois préciser la nature de ces actions.