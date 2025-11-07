La Turquie prépare une loi pour permettre le retour des combattants du PKK dans le cadre du processus de paix

La Turquie s’apprête à présenter une loi autorisant le retour de milliers de membres et de civils liés au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) depuis leurs bases du nord de l’Irak, dans le cadre d’un processus de paix destiné à mettre fin à un conflit vieux de quatre décennies.

Selon des sources proches des négociations, le texte offrirait une protection juridique aux rapatriés, sans pour autant constituer une amnistie générale. Environ 1.000 civils pourraient rentrer en premier, suivis de 8.000 combattants après vérification individuelle. Les hauts cadres du PKK, eux, seraient exclus du dispositif et pourraient être envoyés dans des pays tiers, notamment en Europe.

Les discussions, menées par l’agence de renseignement turque (MIT), s’inscrivent dans la continuité de la décision historique du PKK, qui a annoncé en mai sa dissolution et la fin de la lutte armée, à l’appel de son chef emprisonné Abdullah Öcalan. Depuis, les militants ont commencé à se désarmer et à se retirer de Turquie.

Le président de la commission de réconciliation, Numan Kurtulmus, a précisé que toute mesure légale serait conditionnée à la confirmation du désarmement complet de l’organisation.

Le projet, qui pourrait être soumis au Parlement d’ici la fin novembre, vise à favoriser la réintégration politique et sociale des anciens militants. Human Rights Watch a exhorté Ankara à saisir cette occasion pour réformer les lois répressives utilisées contre les militants kurdes non violents.