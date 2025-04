La Turquie reçoit une délégation de haut niveau du Hamas à Ankara

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a reçu samedi soir à Ankara une délégation du Hamas dirigée par Muhammad Ismail Darwish, chef du Conseil politique du mouvement. Cette rencontre, rapportée par les médias d'État turcs, s'est concentrée sur les efforts pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. À l'issue de cette réunion, les responsables turcs et du Hamas ont "appelé à une pression internationale accrue pour garantir l'acheminement sans entrave de nourriture, de médicaments et de fournitures essentielles à Gaza", selon le média TRT. Les deux parties ont également "fermement condamné" ce qu'elles ont décrit comme des efforts israéliens visant à "déplacer de force les Palestiniens".

La délégation du Hamas, qui comprenait également le haut responsable Khaled Mashaal, s'est également entretenue avec le chef des services de renseignement turcs (MIT), Ibrahim Kalin. D'après TRT, ces discussions se sont "concentrées sur la coordination des efforts d'aide humanitaire et le renforcement de la coopération internationale pour répondre aux conditions désastreuses auxquelles sont confrontés les 2,3 millions d'habitants de Gaza".

Lors de cette rencontre, Kalin a réaffirmé l'opposition de la Turquie "à tout projet de déplacement forcé de la population de Gaza", précisant que les discussions "ont examiné l'état des initiatives internationales visant à obtenir un cessez-le-feu durable et global".

Parallèlement, samedi matin, une déclaration commune en soutien à la Palestine a été adoptée lors d'une réunion proposée par le président de la Grande Assemblée nationale turque, Numan Kurtulmus, et soutenue par 13 autres présidents de parlements. Cette déclaration demande à la Knesset israélienne de "retirer toutes les lois et initiatives législatives incompatibles avec les obligations juridiques internationales et d'établir un cessez-le-feu immédiat et permanent". Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président du Conseil national palestinien, Rawhi Fattouh, ont assisté à cette réunion où la déclaration a été signée.