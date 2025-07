La Turquie se dote de 40 Eurofighter Typhoon, un "casse-tête" pour Israël

Articles recommandés -

La Turquie a conclu un accord avec l’Allemagne pour l’achat de 40 chasseurs Eurofighter Typhoon, renforçant son arsenal aérien. Un responsable israélien a qualifié cette acquisition de « casse-tête pour Israël, mais pas une menace directe ». « Ce n’est pas un avion qui rivalise avec ceux de l’armée de l’air israélienne, mais c’est une preuve claire du réarmement significatif de la Turquie », a-t-il ajouté. Ankara ambitionne également d’acquérir des F-16 et F-35 auprès des États-Unis, suscitant l’inquiétude en Israël, bien que ces transactions restent incertaines.

Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a critiqué l’inaction du gouvernement : « Avec un ministère des Affaires étrangères fonctionnel, Israël aurait empêché cette vente par l’Allemagne et le Royaume-Uni. La Turquie, déjà dotée de la marine la plus puissante de la région, vise l’équilibre aérien avec nous. C’est dangereux. » Cette acquisition, d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars, intervient après l’approbation de Berlin, motivée par le renforcement de l’OTAN face à la Russie, avec l’engagement turc de ne pas utiliser ces avions contre la Grèce. Parallèlement, la Turquie développe son chasseur KAAN, prévu pour 2028, accentuant son ambition de puissance régionale et les tensions avec Israël.