"Le 7 octobre a revitalisé la cause palestinienne" (Nasrallah)

Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré qu'Israël était confronté à un "dilemme historique" à Gaza - "s'il arrête la guerre, ce sera une défaite majeure, et il s'enfoncera dans l'abîme s'il poursuit la bataille militaire", selon la chaîne de télévision al-Manar TV du groupe terroriste basé au Liban.

Dans un discours télévisé, M. Nasrallah a déclaré que le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël était "une chance de revitaliser la cause palestinienne". Il affirme également que "la fermeté des femmes, des enfants et des combattants de la résistance à Gaza" a contribué à inverser les processus de normalisation entre Israël et les pays arabes modérés, sans les nommer.

"Aujourd'hui, la Palestine et les droits des Palestiniens sont mis en avant dans le monde entier", a affirmé M. Nasrallah. Depuis le 8 octobre, les forces dirigées par le Hezbollah ont attaqué presque quotidiennement des communautés israéliennes et des postes militaires le long de la frontière, pour "soutenir Gaza" pendant la guerre qui s'y déroule. Par ailleurs, Nasrallah a menacé les habitants du nord d'Israël de ne pas pouvoir rentrer chez eux pour la rentrée scolaire de septembre si le gouvernement poursuit sa lutte contre le Hamas dans la bande de Gaza. "Le lien entre le front libanais de soutien et Gaza est définitif, final et concluant. Personne ne pourra les dissocier." Environ 60 000 habitants des villes et villages situés le long de la frontière nord d'Israël ont été contraints de quitter leur domicile depuis le mois d'octobre en raison des attaques transfrontalières quasi-quotidiennes à la roquette et au missile antichar lancées par le Hezbollah et d'autres terroristes dans le sud du Liban. "Si vous voulez résoudre le problème, allez voir votre gouvernement et dites-lui d'arrêter la guerre contre Gaza", a-t-il ajouté.