Le cabinet américain BCG étudie le déplacement des Gazaouis vers la Somalie (média)

Le Financial Times a rapporté ce jeudi que le cabinet américain Boston Consulting Group (BCG) a étudié le transfert de Palestiniens de Gaza vers la Somalie et le Somaliland pour un groupe d’hommes d’affaires israéliens préparant la reconstruction de Gaza après la guerre contre le Hamas. Un diaporama estimait que 25 % des Gazaouis souhaiteraient quitter le territoire, la majorité ne voulant pas y revenir. Une source proche explique : « Accueillir volontairement des Gazaouis offrirait un avantage économique significatif à un pays. » Les pays cités, choisis sans discussions confirmées, servaient à analyser les idées de Donald Trump.

Donald Trump avait suggéré de déplacer les Gazaouis vers des pays tiers pour faire de Gaza une « Riviera du Moyen-Orient ». Ce plan, sans avancée concrète, a été soutenu par certains ministres israéliens, mais dénoncé comme une tentative de « nettoyage ethnique » par les pays arabes et occidentaux.