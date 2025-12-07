Le Caire réaffirme son refus de voir le passage de Rafah servir à un déplacement des Palestiniens

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Atty, a indiqué que des discussions sont en cours avec Israël concernant l’avenir du passage de Rafah, tout en réaffirmant la position constante de l’Égypte : ce point de passage ne pourra en aucun cas devenir une voie de déplacement forcé des Palestiniens. Dans un entretien accordé à Al Jazeera, il a précisé que Rafah doit rester un corridor humanitaire, destiné à l’acheminement de l’aide et à l’évacuation des blessés nécessitant des soins à l’étranger.

Évoquant la question sensible du désarmement des factions palestiniennes, Abdel Atty a expliqué que l’Égypte a engagé un dialogue direct avec ces groupes au sujet de la démilitarisation de Gaza. Selon lui, il n’existe "aucune échappatoire" à ce processus si l’on veut qu’une autorité unique assume le contrôle du territoire et ne laisse plus à Israël de prétexte pour maintenir sa présence militaire.

Le chef de la diplomatie égyptienne a également souligné l’intérêt croissant de la communauté internationale, y compris de l’Union européenne, pour la formation de forces policières palestiniennes afin de rétablir la sécurité dans la bande de Gaza.

Concernant l’accord de cessez-le-feu, Abdel Atty a mis en avant des avancées positives dans sa première phase mais aussi des "violations" imputées à Israël. Il a insisté sur l’importance cruciale de la deuxième phase, liée au retrait progressif des forces israéliennes de Gaza, élément déterminant pour la stabilisation de la situation.

Enfin, il a précisé que la mission d’une éventuelle force internationale de stabilisation ne serait pas d’"imposer la paix", mais de la préserver une fois les conditions réunies, une distinction fondamentale, selon lui, pour éviter de nouvelles tensions et favoriser un retour durable au calme.